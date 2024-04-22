Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Бракосочетание
10.09.1837 ст.
Муж: Иван Дмитриев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1845 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Дмитриев