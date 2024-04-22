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Прасковья Иванова

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.09.1837 ст.

Муж: Иван Дмитриев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.01.1845 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1850 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Дмитриев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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