Павел Федоров
Место рождения
Дата рождения04.01.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1798 ст.
Отец: Федор Карпов
Мать: Федосья Федорова
Бракосочетание
18.02.1812 ст.
Жена: Елена Степанова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.04.1817 ст.
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
06.05.1819 ст.
Дочь: Гликерия Павлова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.
Сын: Федул Павлов
Мать ребёнка: Елена Степанова
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Василиса Павлова
Мать ребёнка: Елена Степанова
Военная служба
С 1829 ст.
Отдан в рекруты, в 1829 году
Смерть
Неизвестно