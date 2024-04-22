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Павел Федоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.01.1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1798 ст.

Отец: Федор Карпов

Мать: Федосья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.02.1812 ст.

Жена: Елена Степанова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.04.1817 ст.

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.05.1819 ст.

Дочь: Гликерия Павлова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1822 ст.

Сын: Федул Павлов

Мать ребёнка: Елена Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Василиса Павлова

Мать ребёнка: Елена Степанова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1829 ст.
Отдан в рекруты, в 1829 году
Смерть
Неизвестно
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