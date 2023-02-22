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Архипов Сидор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Архипов Степан Михайлов

Мать: Архипова Любовь Афанасьева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Сидорова

Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Сидорова

Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
23.04.1862

Сын: Архипов Иван Сидоров

Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1863

Сын: Архипов Василий Сидоров

Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1865

Сын: Архипов Степан Сидоров

Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Пелагея Максимова

Смерть
Неизвестно
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