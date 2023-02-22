Архипов Сидор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Сидорова
Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Сидорова
Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
23.04.1862
Сын: Архипов Иван Сидоров
Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
14.03.1863
Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
21.06.1865
Мать ребёнка: Архипова Пелагея Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно