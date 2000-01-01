Вершинина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Вершинин Осип Никифорович

Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Никифор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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