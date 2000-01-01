Вершинина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Вершинин Осип Никифорович
Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Вершинин Никифор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно