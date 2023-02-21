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Вершинин Никифор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Вершинин Матвей Григорьевич

Мать: Вершинина Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Архипова Авдотья

Мать ребёнка: Вершинина Федосья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Вершинин Осип Никифорович

Мать ребёнка: Вершинина Федосья

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Вершинина Федосья

Рождение ребёнка
23.04.1890

Мать ребёнка: Вершинина Федосья

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Любовь Никифоровна

Мать ребёнка: Вершинина Федосья

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Вершинина Федосья

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Вершинина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Федосья

Смерть
Неизвестно
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