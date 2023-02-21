Вершинин Никифор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Архипова Авдотья
Мать ребёнка: Вершинина Федосья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Вершинин Осип Никифорович
Мать ребёнка: Вершинина Федосья
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Вершинина Федосья
Рождение ребёнка
23.04.1890
Мать ребёнка: Вершинина Федосья
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Любовь Никифоровна
Мать ребёнка: Вершинина Федосья
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Вершинина Федосья
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Вершинина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Федосья
Смерть
Неизвестно