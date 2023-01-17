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Вершинина Акулина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Вершинин Карп Матвеевич

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Вершинин Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Вершинин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вершинин Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1862

Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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