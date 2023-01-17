Вершинина Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Вершинин Лаврентий Матвеевич
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Вершинин Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1862
Отец ребёнка: Вершинин Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно