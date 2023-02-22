Архипова Пелагея Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Пелагея Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Сидорова

Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Сидорова

Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов

Рождение ребёнка
23.04.1862

Сын: Архипов Иван Сидоров

Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.03.1863

Сын: Архипов Василий Сидоров

Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1865

Сын: Архипов Степан Сидоров

Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Сидор Степанов

Смерть
Неизвестно
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