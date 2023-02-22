Архипова Пелагея Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Сидорова
Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Сидорова
Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов
Рождение ребёнка
23.04.1862
Сын: Архипов Иван Сидоров
Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов
Рождение ребёнка
14.03.1863
Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов
Рождение ребёнка
21.06.1865
Отец ребёнка: Архипов Сидор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно