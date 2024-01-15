Архипов 1 Жена Степана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Архипов Исидор (Сидор) Степанов
Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Архипова) Анисия Степановна
Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно