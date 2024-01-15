Архипов 1 Жена Степана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов 1 Жена Степана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Степан Михайлов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Архипов Исидор (Сидор) Степанов

Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Архипова) Анисия Степановна

Отец ребёнка: Архипов Степан Михайлов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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