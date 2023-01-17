Сгибнева Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Варвара Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пьянов Матвей Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1849

Муж: Сгибнев Григорий Дмитриевич

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1850

Отец ребёнка: Сгибнев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.09.1852

Отец ребёнка: Сгибнев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1855

Отец ребёнка: Сгибнев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.10.1859

Отец ребёнка: Сгибнев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.07.1862

Отец ребёнка: Сгибнев Григорий Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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