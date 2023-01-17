Сгибнева Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Пьянов Матвей Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1850
Рождение ребёнка
25.09.1852
Рождение ребёнка
25.02.1855
Рождение ребёнка
02.10.1859
Рождение ребёнка
09.07.1862
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно