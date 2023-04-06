Колчин Иван (Иоанн) (Илиин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Иван (Иоанн) (Илиин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Колчин Илья Iоанов

Мать: Колчина Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Колчин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Колчин Николай Иванович

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Колчин Борис Иванович

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Колчина Ефимья Ивановна

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Колчин Павел Иванович

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Колчин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Колчина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.06.1920

Сын: Колчин Илья Иванович

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.07.1922

Дочь: Агрипина Ивановна Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Танаскова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Колчина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Колчин Александр Иванович

Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Наталья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
1947
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