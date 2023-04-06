Колчин Иван (Иоанн) (Илиин)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Колчин Илья Iоанов
Мать: Колчина Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Колчина Ефимья Ивановна
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Колчина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1920
Сын: Колчин Илья Иванович
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.07.1922
Дочь: Агрипина Ивановна Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Танаскова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Колчина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Колчин Александр Иванович
Мать ребёнка: Колчина Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
1947