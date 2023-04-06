Танаскова (Колчина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танаскова (Колчина) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Колчин Иван (Иоанн) (Илиин)

Мать: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танасков Владимир

Рождение ребёнка
03.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танасков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танасков Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
работник жд станции
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
2009
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