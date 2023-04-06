Танаскова (Колчина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
22.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Танасков Владимир
Рождение ребёнка
03.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Танасков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Танасков Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
работник жд станции
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
2009