Танасков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТанасков Владимир

Танасков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танаскова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танаскова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танаскова Ольга Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Неизвестно
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