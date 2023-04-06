Танасков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Танаскова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Танаскова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Танаскова Ольга Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
Неизвестно