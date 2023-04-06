Колчин Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1920
Дата смерти28.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1920
Рождение ребёнка
19.09.1944
Мать ребёнка: Колчина Анна Н.?
Московская обл.
Рождение ребёнка
20.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчина Людмила Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Гл.редактор журнала "Сельское хозяйство", зампред Госком по радио и телевидению
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казахстан
Смерть
28.11.1989