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Колчин Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1920

Дата смерти

28.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1920

Отец: Колчин Иван (Иоанн) (Илиин)

Мать: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.09.1944

Сын: Колчин Александр Ильич

Мать ребёнка: Колчина Анна Н.?

Московская обл.
Рождение ребёнка
20.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Людмила Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Людмила Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Гл.редактор журнала "Сельское хозяйство", зампред Госком по радио и телевидению
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Казахстан
Смерть
28.11.1989
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