Колчин Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчин Александр Ильич

Колчин Александр Ильич

Место рождения

Московская обл.

Дата рождения

19.09.1944

Дата смерти

11.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Между 1920 и 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1944

Отец: Колчин Илья Иванович

Мать: Колчина Анна Н.?

Московская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Светлана Ивановна

Казахстан
Рождение ребёнка
15.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Светлана Ивановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий в типографии
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
11.01.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close