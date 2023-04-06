Колчин Александр Ильич
Место рожденияМосковская обл.
Дата рождения19.09.1944
Дата смерти11.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1944
Отец: Колчин Илья Иванович
Мать: Колчина Анна Н.?
Московская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Светлана Ивановна
Казахстан
Рождение ребёнка
15.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Светлана Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий в типографии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1991