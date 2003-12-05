Колчина (Жученко) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина (Жученко) Светлана Ивановна

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

05.04.1949

Дата смерти

05.12.2003

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949

Отец: Жученко Иван Родионович

Мать: Жученко Анна Яковлевна

Казахстан
Рождение ребёнка
11.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчин Александр Ильич

Казахстан
Рождение ребёнка
15.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчин Александр Ильич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
05.12.2003
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