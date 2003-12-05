Колчина (Жученко) Светлана Ивановна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения05.04.1949
Дата смерти05.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949
Отец: Жученко Иван Родионович
Мать: Жученко Анна Яковлевна
Казахстан
Рождение ребёнка
11.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчин Александр Ильич
Казахстан
Рождение ребёнка
15.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчин Александр Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Экономист, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.2003