Колчин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти05.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Астраханцева Людмила Павловна
Мать ребёнка: Колчина Зоя
Рождение ребёнка
Около 1944
Дочь: Винокурова Светлана Павловна
Мать ребёнка: Колчина Зоя
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Колчина Зоя
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Вирц Надежда Павловна
Мать ребёнка: Колчина Зоя
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Евсюкова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Колчина Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчина Зоя
Смерть
05.02.1995