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Колчин Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

05.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Колчин Иван (Иоанн) (Илиин)

Мать: Колчина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Астраханцева Людмила Павловна

Мать ребёнка: Колчина Зоя

Рождение ребёнка
Около 1944

Дочь: Винокурова Светлана Павловна

Мать ребёнка: Колчина Зоя

Рождение ребёнка
1948

Сын: Колчин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Колчина Зоя

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Вирц Надежда Павловна

Мать ребёнка: Колчина Зоя

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Евсюкова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Колчина Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Зоя

Смерть
05.02.1995
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