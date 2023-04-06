Колчин Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Колчин Павел Иванович

Мать: Колчина Зоя

Смерть
Около 1995