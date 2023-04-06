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Колчин Владимир Павлович
Колчин Владимир Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
Около 1995
Пол
Мужской
Отец
Колчин Павел Иванович
1914 г.р.
Мать
Колчина (Ельцова) Зоя
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Колчин Павел Иванович
Мать:
Колчина Зоя
Смерть
Около 1995
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