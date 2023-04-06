Евсюкова (Колчина) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова (Колчина) Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Колчин Павел Иванович

Мать: Колчина Зоя

Рождение ребёнка
19.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
1980
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