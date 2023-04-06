Вирц (Колчина) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Колчин Павел Иванович
Мать: Колчина Зоя
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Германия
Смерть
2010