Вирц (Колчина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирц (Колчина) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Колчин Павел Иванович

Мать: Колчина Зоя

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Сын: Вирц Виктор Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Германия
Смерть
2010
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