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Козма Прокопьевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1712

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Прокопий Мартинианович

Мать: 1-я Мартьянова

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
10.02.1729

Жена: Матрона Тарасовна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1729

Жена: Евдокия Иудична

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736

Сын: Алексей Козмич

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Степан Козмич

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Васса Козминична

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
05.07.1743

Сын: Иван Козмич

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
31.10.1745

Сын: Артемий Козмич

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Козмич

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
08.11.1748

Дочь: Параскева Козминична

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Козмич

Мать ребёнка: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Матрона Тарасовна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1764
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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