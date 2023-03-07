Козма Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Прокопий Мартинианович
Мать: 1-я Мартьянова
Бракосочетание
10.02.1729
Жена: Матрона Тарасовна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1729
Жена: Евдокия Иудична
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736
Сын: Алексей Козмич
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
1737
Сын: Степан Козмич
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Васса Козминична
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
05.07.1743
Сын: Иван Козмич
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
31.10.1745
Сын: Артемий Козмич
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Козмич
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
08.11.1748
Дочь: Параскева Козминична
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Козмич
Мать ребёнка: Евдокия Иудична
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Матрона Тарасовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764