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Артемий Козмич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

31.10.1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1745

Отец: Козма Прокопьевич

Мать: Евдокия Иудична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
31.10.1745
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иоаким Артемьевич

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мирон Артемьевич

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Егор Артемьевич

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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