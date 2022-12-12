Артемий Козмич
Место рождения
Дата рождения31.10.1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1745
Отец: Козма Прокопьевич
Мать: Евдокия Иудична
Крещение
31.10.1745
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иоаким Артемьевич
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мирон Артемьевич
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Егор Артемьевич
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно