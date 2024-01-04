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Дарья Федоровна

Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Федор Иванович

Мать: Евдокия Прокопьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иоаким Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Козмич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Мирон Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Козмич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1782

Сын: Егор Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Козмич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Козмич

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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