Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Федор Иванович
Мать: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иоаким Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Козмич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Мирон Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Козмич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Егор Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно