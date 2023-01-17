Евдокия Иудична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иудична

Евдокия Иудична

avatar

Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Между 1749 и 1753

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Иуда Дементьевич

Мать: Екатерина Григорьевна

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1729

Муж: Козма Прокопьевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736

Сын: Алексей Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Сын: Степан Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Васса Козминична

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
05.07.1743

Сын: Иван Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
31.10.1745

Сын: Артемий Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1746

Сын: Василий Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
08.11.1748

Дочь: Параскева Козминична

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Егор Козмич

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1749 и 1753
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close