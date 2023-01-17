Евдокия Иудична
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиМежду 1749 и 1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Иуда Дементьевич
Мать: Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
10.02.1729
Муж: Козма Прокопьевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736
Сын: Алексей Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Степан Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Васса Козминична
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.07.1743
Сын: Иван Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
31.10.1745
Сын: Артемий Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
08.11.1748
Дочь: Параскева Козминична
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Егор Козмич
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1749 и 1753