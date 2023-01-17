1-я Мартьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я Мартьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Козма Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Феодора Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Мартинианович

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
До 1724
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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