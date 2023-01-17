1-я Мартьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Козма Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Феодора Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Мартинианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1724