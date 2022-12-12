Евдокия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Прокопий Мартинианович
Мать: 1-я Мартьянова
Бракосочетание
20.07.1738
Муж: Иван Степанович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1740
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
10.03.1743
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно