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Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Прокопий Мартинианович

Мать: 1-я Мартьянова

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
20.07.1738

Муж: Иван Степанович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1740

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
10.03.1743

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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