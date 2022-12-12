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Иван Степанович

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Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Степан Минич

Мать: Ефимия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
20.07.1738

Жена: Евдокия Прокопьевна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1740

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
10.03.1743

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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