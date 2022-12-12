Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Степан Минич
Мать: Ефимия Трофимовна
Бракосочетание
20.07.1738
Жена: Евдокия Прокопьевна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1740
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
10.03.1743
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно