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Матрона Тарасовна

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Место рождения

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1729

Муж: Козма Прокопьевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Козма Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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