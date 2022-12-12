Матрона Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1729
Муж: Козма Прокопьевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Козма Прокопьевич
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно