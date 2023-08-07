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Туркин Иван

Место рождения

Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии

Дата рождения

01.09.1875

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875

Отец: Туркин Иван

Мать: Туркина Мария

Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1896

Сын: Туркин Дмитрий

Мать ребёнка: Туркина Елизавета

Рождение ребёнка
1903

Сын: Туркин Максим

Мать ребёнка: Туркина Елизавета

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Туркина Александра

Мать ребёнка: Туркина Елизавета

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Туркина Дарья

Мать ребёнка: Туркина Елизавета

Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Туркин Владимир

Мать ребёнка: Туркина Елизавета

Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1913

Сын: Туркин Константин

Мать ребёнка: Туркина Елизавета

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Туркин Марфа

Мать ребёнка: Туркина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркина Елизавета

Смерть
Около 1914
Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии
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