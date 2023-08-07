Туркин Иван
Место рожденияЛукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Дата рождения01.09.1875
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1875
Отец: Туркин Иван
Мать: Туркина Мария
Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1896
Сын: Туркин Дмитрий
Мать ребёнка: Туркина Елизавета
Рождение ребёнка
1903
Сын: Туркин Максим
Мать ребёнка: Туркина Елизавета
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Туркина Александра
Мать ребёнка: Туркина Елизавета
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Туркина Дарья
Мать ребёнка: Туркина Елизавета
Рождение ребёнка
27.06.1910
Сын: Туркин Владимир
Мать ребёнка: Туркина Елизавета
Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1913
Сын: Туркин Константин
Мать ребёнка: Туркина Елизавета
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Туркин Марфа
Мать ребёнка: Туркина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туркина Елизавета
Смерть
Около 1914
Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии