Туркин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Владимир

Место рождения

Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии

Дата рождения

27.06.1910

Дата смерти

11.12.1971

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
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Место
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Рождение
27.06.1910

Отец: Туркин Иван

Мать: Туркина Елизавета

Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1932

Сын: Туркин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Туркина Мария Карповна

Рождение ребёнка
14.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туркина Мария Карповна

Тула
Смерть
11.12.1971
Медногорск Оренбургской обл
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