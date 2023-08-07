Туркин Владимир
Место рожденияЛапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии
Дата рождения27.06.1910
Дата смерти11.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910
Отец: Туркин Иван
Мать: Туркина Елизавета
Лапотково село Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Туркина Мария Карповна
Рождение ребёнка
14.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туркина Мария Карповна
Тула
Смерть
11.12.1971
Медногорск Оренбургской обл