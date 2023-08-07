Туркина (Туркина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Туркина) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Туркин Иван

Мать: Туркина Елизавета

Смерть
1975
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