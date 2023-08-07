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Туркина (Туркина) Дарья
Туркина (Туркина) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1975
Пол
Женский
Отец
Туркин Иван
1875 г.р.
Мать
Туркина (Буянова) Елизавета
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Туркин Иван
Мать:
Туркина Елизавета
Смерть
1975
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