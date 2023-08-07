Туркин Иван
Место рожденияЛукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Туркин Тимофей
Мать: Туркина Василина
Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1875
Сын: Туркин Иван
Мать ребёнка: Туркина Мария
Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Смерть
Неизвестно