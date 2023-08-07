Туркин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Иван

Место рождения

Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Туркин Тимофей

Мать: Туркина Василина

Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Туркин Иван

Мать ребёнка: Туркина Мария

Лукино деревня Крапивенского уезда Тульской губернии
Смерть
Неизвестно