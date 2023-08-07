Туркин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1903

Отец: Туркин Иван

Мать: Туркина Елизавета

Смерть
Около 1930