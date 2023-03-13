Прокофьевъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьевъ Михаилъ

Прокофьевъ Михаилъ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Прокофьевъ Афонасий

Мать: Прокофьева Татьяна Никифорова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Немкова Авдотья

Мать ребёнка: Прокофьева Домна Елистратова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Вачигова Авдотья

Мать ребёнка: Прокофьева Домна Елистратова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Прокофьева Домна Елистратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Домна Елистратова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close