Прокофьевъ Михаилъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Прокофьевъ Афонасий
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Немкова Авдотья
Мать ребёнка: Прокофьева Домна Елистратова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Вачигова Авдотья
Мать ребёнка: Прокофьева Домна Елистратова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Прокофьева Домна Елистратова
Бракосочетание
Неизвестно