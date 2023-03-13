Прокофьева Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Прокофьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1748
Сын: Прокофьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751
Сын: Прокофьевъ Гаврила
Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1757
Сын: Прокофьевъ Кондратий
Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий
Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьевъ Афонасий