Прокофьева Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Татьяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Прокофьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1748

Сын: Прокофьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751

Сын: Прокофьевъ Гаврила

Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1757

Сын: Прокофьевъ Кондратий

Отец ребёнка: Прокофьевъ Афонасий

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьевъ Афонасий

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