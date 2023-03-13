Прокофьевъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьевъ Афонасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Иванъ Прокофьевъ

Мать: Федосья Васильева

Рождение ребёнка
1738

Сын: Прокофьевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1748

Сын: Прокофьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751

Сын: Прокофьевъ Гаврила

Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1757

Сын: Прокофьевъ Кондратий

Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова

Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Татьяна Никифорова

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