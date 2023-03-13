Прокофьевъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Иванъ Прокофьевъ
Мать: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1738
Сын: Прокофьевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1748
Сын: Прокофьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751
Сын: Прокофьевъ Гаврила
Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1757
Сын: Прокофьевъ Кондратий
Мать ребёнка: Прокофьева Татьяна Никифорова
Дворянская Терешка
Бракосочетание
Неизвестно