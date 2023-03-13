Федосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Прокофьевъ Афонасий
Отец ребёнка: Иванъ Прокофьевъ
Рождение ребёнка
1708
Сын: Прокофьевъ Степанъ
Отец ребёнка: Иванъ Прокофьевъ
Рождение ребёнка
1715
Сын: Прокофьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Иванъ Прокофьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Прокофьевъ