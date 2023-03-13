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Прокофьевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Иванъ Прокофьевъ

Мать: Федосья Васильева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Прокофьевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1750

Сын: Прокофьевъ Уваръ

Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1758

Сын: Прокофьевъ Василий

Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Брянцева Дарья

Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Салманида Степанова

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