Прокофьевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Иванъ Прокофьевъ
Мать: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Прокофьевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1750
Сын: Прокофьевъ Уваръ
Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1758
Сын: Прокофьевъ Василий
Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Брянцева Дарья
Мать ребёнка: Прокофьева Салманида Степанова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно