Прокофьева Салманида Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Прокофьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1750
Сын: Прокофьевъ Уваръ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1758
Сын: Прокофьевъ Василий
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Брянцева Дарья
Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьевъ Иванъ
Смерть
1790