Прокофьева Салманида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Салманида Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Прокофьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1750

Сын: Прокофьевъ Уваръ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1758

Сын: Прокофьевъ Василий

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Брянцева Дарья

Отец ребёнка: Прокофьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьевъ Иванъ

Смерть
1790
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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