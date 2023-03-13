Прокофьева Домна Елистратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Немкова (Прокофьева) Авдотья
Отец ребёнка: Прокофьевъ Михаилъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Вачигова (Прокофьева) Авдотья
Отец ребёнка: Прокофьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Прокофьева) Василиса
Отец ребёнка: Прокофьевъ Михаилъ