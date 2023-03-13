Прокофьева Домна Елистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Домна Елистратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Немкова (Прокофьева) Авдотья

Отец ребёнка: Прокофьевъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Вачигова (Прокофьева) Авдотья

Отец ребёнка: Прокофьевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Прокофьева) Василиса

Отец ребёнка: Прокофьевъ Михаилъ

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