Немкова (Прокофьева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Прокофьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Немковъ Самсонъ
Отец ребёнка: Немковъ Илья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Немковъ Иванъ
Отец ребёнка: Немковъ Илья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Немковъ Илья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Немковъ Иванъ
Отец ребёнка: Немковъ Илья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Немковъ Максимъ
Отец ребёнка: Немковъ Илья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Немковъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немковъ Илья