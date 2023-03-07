Немковъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немковъ Илья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Немковъ Иванъ

Мать: Немкова Авдотья Филиппова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Немковъ Самсонъ

Мать ребёнка: Немкова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Немковъ Иванъ

Мать ребёнка: Немкова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Немкова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Немковъ Иванъ

Мать ребёнка: Немкова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Немковъ Максимъ

Мать ребёнка: Немкова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Немкова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Авдотья

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