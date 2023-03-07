Немковъ Илья
Место рождения
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Немковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Немковъ Самсонъ
Мать ребёнка: Немкова Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Немковъ Иванъ
Мать ребёнка: Немкова Авдотья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Немкова Авдотья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Немковъ Иванъ
Мать ребёнка: Немкова Авдотья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Немковъ Максимъ
Мать ребёнка: Немкова Авдотья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Немкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немкова Авдотья