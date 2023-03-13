Немкова Авдотья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Немковъ Илья
Отец ребёнка: Немковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Немковъ Афонасий
Отец ребёнка: Немковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Немковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немковъ Иванъ