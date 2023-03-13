Немкова Авдотья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова Авдотья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Немковъ Илья

Отец ребёнка: Немковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Немковъ Афонасий

Отец ребёнка: Немковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Немковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немковъ Иванъ

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