Немковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Немковъ Андрей Степановъ
Мать: Немкова Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Немковъ Илья
Мать ребёнка: Немкова Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Немковъ Афонасий
Мать ребёнка: Немкова Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Немкова Авдотья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно