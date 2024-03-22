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Немковъ Иванъ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Немковъ Андрей Степановъ

Мать: Немкова Марфа Кириллова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Немковъ Илья

Мать ребёнка: Немкова Авдотья Филиппова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Немковъ Афонасий

Мать ребёнка: Немкова Авдотья Филиппова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Немкова Авдотья Филиппова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Авдотья Филиппова

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