Немковъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немковъ Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Немковъ Иванъ

Мать: Немкова Авдотья Филиппова

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