Вачигова (Прокофьева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вачигова (Прокофьева) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Прокофьевъ Михаилъ

Мать: Прокофьева Домна Елистратова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Вачиговъ Денисъ

Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вачиговъ Сергей

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