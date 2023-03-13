Вачигова (Прокофьева) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Прокофьевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вачиговъ Денисъ
Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Вачиговъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вачиговъ Сергей