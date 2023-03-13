Вачиговъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Вачиговъ Василий
Мать: Вачигова Марфа Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Вачигова) Матрена
Мать ребёнка: Вачигова (Прокофьева) Авдотья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Вачигова) Ирина
Мать ребёнка: Вачигова (Прокофьева) Авдотья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вачиговъ Денисъ
Мать ребёнка: Вачигова (Прокофьева) Авдотья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Вачигова) Авдотья
Мать ребёнка: Вачигова (Прокофьева) Авдотья