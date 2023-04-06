Вачиговъ Василий
Место рождения
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Вачиговъ Яковъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Вачиговъ Василий
Мать ребёнка: Вачигова Марфа Ларионова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Вачиговъ Сергей
Мать ребёнка: Вачигова Марфа Ларионова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Вачиговъ Еремей
Мать ребёнка: Вачигова Марфа Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вачигова Марфа Ларионова