Вачиговъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вачиговъ Василий

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Вачиговъ Яковъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Вачиговъ Василий

Мать ребёнка: Вачигова Марфа Ларионова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вачиговъ Сергей

Мать ребёнка: Вачигова Марфа Ларионова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Вачиговъ Еремей

Мать ребёнка: Вачигова Марфа Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вачигова Марфа Ларионова

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