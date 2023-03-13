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Вачиговъ Еремей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Вачиговъ Василий

Мать: Вачигова Марфа Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вачигова (Згибнева) Татьяна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Вачигова) Домна

Мать ребёнка: Вачигова (Згибнева) Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Вачиговъ Егоръ

Мать ребёнка: Вачигова (Згибнева) Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Вачигова) Авдотья

Мать ребёнка: Вачигова (Згибнева) Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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