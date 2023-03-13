Вачигова (Згибнева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вачигова (Згибнева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Згибневъ Михаилъ

Мать: Згибнева Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Вачиговъ Еремей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Вачиговъ Егоръ

Отец ребёнка: Вачиговъ Еремей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Вачиговъ Еремей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вачиговъ Еремей

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