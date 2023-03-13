Вачигова (Згибнева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Згибневъ Михаилъ
Мать: Згибнева Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Вачиговъ Еремей
Рождение ребёнка
1797
Сын: Вачиговъ Егоръ
Отец ребёнка: Вачиговъ Еремей
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Вачиговъ Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вачиговъ Еремей