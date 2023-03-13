Згибнева Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Згибнева Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Згибневъ Иванъ

Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Вачигова Татьяна

Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1773

Сын: Згибневъ Матвей

Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Згибневъ Михаилъ

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