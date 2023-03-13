Згибнева Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Згибневъ Иванъ
Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Вачигова Татьяна
Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Згибневъ Матвей
Отец ребёнка: Згибневъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Згибневъ Михаилъ